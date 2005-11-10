Ufficiale Milan, il primo acquisto della nuova era è Guernier. Farà parte del progetto Milan Futuro

Il primo acquisto del nuovo corso in casa Milan, anche se al momento manca praticamente tutta l'area sportiva, è il giovane esterno offensivo Aurelien Guernier, classe 2007 proveniente dal Birmingham, che il club rossonero ha strappato alla concorrenza di Chelsea e Strasburgo

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Caratteristiche tecniche:

Parliamo di un esterno molto considerato a livello giovanile, dotato di buona accelerazione e velocità, che ama partire largo e affrontare l’avversario in uno contro uno, grazie alla sua fantasia e ai cambi di direzione repentini. Capace di leggere bene le situazioni e trovare soluzioni con passaggi filtranti e cross, è anche dotato di un buon controllo di palla, tecnica pulita e discreta capacità di giocare con entrambi i piedi (anche se preferisce il sinistro).

Classe 2007, il suo destino sarà andare in ritiro coi grandi ed essere allenato da Amorim, uno che non ha mai avuto paura di lanciare i giovani, e a meno di sorprese, dividersi tra squadra Milan Futuro e grandi, senza dimenticare la Primavera.