Milan, avanti con la difesa a tre anche l'anno prossimo? Mosquera in pole per il futuro

Il Milan riparte dalla difesa a tre. Sergio Conceiçao è sempre più intenzionato a riproporre lo stesso sistema di gioco che ha schierato in quel di Udine. Mossa vincente se analizziamo non solo il risultato ma anche le prestazioni dei singoli. Al di là del 4-0 con cui i rossoneri hanno travolto i bianconeri di Runjaic, possiamo vedere anche come alcuni giocatori si sono trovati a loro agio con uno schema certamente che ne potrebbe esaltarne di più le caratteristiche. Due su tutti Theo Hernandez, più libero di spingere a sinistra, e Leao, autore al Bluenergy Stadium di una grande partita.

Mercato adatto al 3-4-3?

E proprio in virtù di questo nuovo schema, il club di via Aldo Rossi dovrà dare il via ad un restyling del reparto arretrato. Con un nuovo sistema di gioco, qualora si dovesse decidere di proseguire con la retroguardia a tre anche per la prossima squadra, serviranno dal mercato i giocatori adatti. Specialmente nel momento in cui dovessero partire sia Thiaw che Tomori.

Idea Mosquera

E in entrata uno dei nomi che piacciono di più, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe Cristhian Mosquera del Valencia ma prima andrà scelto il direttore sportivo con D'Amico che sarebbe in vantaggio su Tare.