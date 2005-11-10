Milan, Bartesaghi: "Diawara ragazzo d'oro, ha fatto un grandissimo esordio questa sera"

Davide Bartesaghi, laterale del Milan, ha commentato a La Domenica Sportiva la vittoria di questa sera contro l'Udinese da parte dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'intervista a Bartesaghi

Sulla vittoria del Milan dopo la sconfitta europea: "È questione di atteggiamento, ci stiamo lavorando. Oggi siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto e con la fame di portare a casa i tre punti. Quella che porta al derby sarà una settimana importante, ma prima abbiamo il Bologna e da domani la prepareremo quindi al meglio".

Su cos'è cambiato da Allegri ad Amorim: "Sono due allenatori con metodologie diverse. Io rispetto le scelte di Amorim, così come rispettavo quelle di Allegri. È cambiato l'assetto di gioco, ma la squadra si sta trovando bene. Ci serve del tempo".

Sulla prestazione di questa sera: "Siamo scesi in campo con spensieratezza e questo è molto importante: quando hai la testa libera, le cose ti riescono".

Sull'esordio del giovane Diawara: "Sono molto contento per Diawara, è un ragazzo d'oro. Ha fatto un grandissimo esordio".