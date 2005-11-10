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Milan, Bartesaghi: "Meglio in attacco che in difesa? Posso migliorare ovunque"

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
ieri alle 23:22Serie A
25.10.2026 23:22Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Bartesaghi, reduce da un’ottima prestazione nel 2-0 del Milan sull’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Il mister mi ha dato fiducia in questo ruolo offensivo, mi ha dato il massimo per interpretarlo al meglio. Si può sempre crescere, ma cercherò di dare sempre il 100%”.

Avete reagito da grande squadra nonostante gli infortuni. In campionato siete a -4 dall’Inter e tra sei giorni c’è il derby…
“È un’opportunità importante, ma, a prescindere dalla classifica, scendiamo in campo cercando di ottenere il massimo risultato. E cerchiamo di mantenere questo atteggiamento”.

Cos’hai detto a Pulisic che ti ha tolto un gol?
“Se devo essere sincero, ho urlato di lasciare la palla. Poi ci siamo parlati, mi ha detto che non aveva sentito. Ci saranno altre occasioni per assist reciproci”.

Amorim ha detto: meglio in attacco che in difesa. Che ne pensi?
“Per fortuna posso fare l’esterno sia in attacco sia in difesa, sono una specie di quinto… Però nel ruolo di stasera mi sono trovato benissimo. Devo migliorare in difesa, e lo penso anche io. Ma devo migliorare anche la fase offensiva, mi concentro su questo negli allenamenti”.

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