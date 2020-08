Milan-Cagliari 1-0 al 45'. Basta un'autorete di Klavan. Ibra fallisce un rigore

Milan in vantaggio di misura contro il Cagliari dopo i primi 45' dell'ultima giornata di campionato. Risultato figlio di una partita dominata sin dall'inizio.

Pioli punta su Castillejo dal 1': lo spagnolo aveva giocato due spezzoni di gara contro Atalanta e Sampdoria dopo essere stato indisponibile per 6 partite. Davanti Leao prende il posto dello squalificato Rebic. E il portoghese è protagonista di uno show durato quasi tutto il primo tempo: dopo 11', imbeccato da Calhanoglu, entra in area slalomeggiando palla al piede, concludendo di sinistro e trovando il palo. La palla carambola su Klavan e poi in rete: 1-0.

I rossoneri, stasera con la nuova mise, vanno sul velluto e potrebbero anche allungare se non si specchiassero troppo. In un paio di occasioni è Cragno a evitare il peggio, compiendo due parate notevoli su Ibrahimovic. La prima su botta ravvicinata, la seconda su calcio di rigore al 42' dove il portiere riesce persino a trattenere l'esecuzione dal dischetto. Massima punizione concessa per un mani di Walukiewicz in area.

Nota negativa: l'infortunio di Rafael Leao. Il portoghese chiude al 36' del primo tempo la sua prima stagione al Milan che conta 31 presenze e 6 reti in Serie A. Al suo posto Giacomo Bonaventura: per lui questa è l'ultima partita col Diavolo.