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Milan, Chaka Traore al Partizan Belgrado a titolo definitivo: il comunicato

Milan, Chaka Traore al Partizan Belgrado a titolo definitivo: il comunicato TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 16:25Serie A

Il Milan, in attesa di definire il prossimo direttore sportivo, porta avanti alcune operazioni di mercato di tono minore. Ed in questo senso è arrivata l'ufficialità del passaggio di Chaka Traorè al Partizan Belgrado, con l'attaccante classe 2004 che lascia l'Italia a titolo definitivo dopo aver giocato l'ultima stagione con Milan Futuro.

Questo il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado.

Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

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