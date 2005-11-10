Ufficiale
Milan, Chaka Traore al Partizan Belgrado a titolo definitivo: il comunicato
TUTTOmercatoWEB
Il Milan, in attesa di definire il prossimo direttore sportivo, porta avanti alcune operazioni di mercato di tono minore. Ed in questo senso è arrivata l'ufficialità del passaggio di Chaka Traorè al Partizan Belgrado, con l'attaccante classe 2004 che lascia l'Italia a titolo definitivo dopo aver giocato l'ultima stagione con Milan Futuro.
Questo il comunicato del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado.
Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWVozinha commuove ai Mondiali, l'agente: "Ecco la sua storia e cosa mi ha detto dopo la Spagna"