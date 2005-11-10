Milan, per Traorè possibile occasione in Serbia: il Partizan Belgrado è interessato a lui

Stando a quanto rivelato da Milannews.it, il Partizan Belgrado è fortemente interessato a Chakà Traoré, attaccante classe 2004 che in questa stagione ha vestito la maglia del Milan Futuro, con cui ha collezionato 25 presenze e ha segnato nove gol. Il club serbo, che segue da tempo il giocatore e già lo scorso gennaio lo aveva messo nel mirino, punta forte sull'attaccante rossonero che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2028.

Dopo aver esordito persino in Serie A col Parma, collezionando 4 presenze coi grandi dopo aver fatto la differenza con la Primavera ducale, l'ivoriano non ha saputo ripetersi coi rossoneri: con la Primavera ha giocato due anni, collezionando altre 55 presenze e 18 gol, per poi passare al Milan Futuro. Tra C e D ha messo insieme 50 presenze, con 11 gol e altrettanti assist. Buoni numeri, sicuramente, se non fosse che nel 2021 aveva già assaggiato la massima divisione italiana, poi fare diversi passi indietro in rossonero.