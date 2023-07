Milan, Chukwueze resta la prima opzione per la corsia destra ma c'è troppa distanza col Villarreal

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. I rossoneri ritengono che Samuel Chukwueze sia sempre la prima opzione sulla corsia destra, soprattutto per le caratteristiche tecniche del nigeriano. Il prezzo alto del Villarreal (che chiede più di 35 milioni) non sta facendo registrare passi avanti nella trattativa. L'operazione non sarà semplice ma il nome di Chukwueze resta sempre vivo. Lo riporta Milannews.it.