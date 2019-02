Milan, compleanno con l'idea rinnovo per Donnarumma

Fonte: Sportitalia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se a 20 anni di eta’ appena compiuti puoi dire di averne trascorsi già tre e mezzo da portiere titolare del Milan, allora sono le stimmate del predestinato ad identificare il tuo destino professionale. E’ indubitabilmente questo il caso di Gigio Donnarumma, arrivato ad un punto di svolta che sta facendo a tutti gli effetti di lui ciò che da diverso tempo si pensava potesse diventare. Un trascinatore silenzioso, e non colui che al contrario si fa trascinare dagli eventi. Uno che le battaglie le combatte, affrontandole a viso aperto e con la fiduciosa consapevolezza di poterle vincere.

Un cambio di mentalità frutto della fiducia concessagli da Rino Gattuso e dalla scossa emotiva infusa dal tecnico dei rossoneri, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che pure hanno contraddistinto le evoluzioni più recenti. Nonostante la potenziale concorrenza di Reina, nessuna discussione sull’appartenenza di un ruolo da titolare difeso con le unghie e con i denti prima di essere consacrato da un rendimento che sta facendo di Donnarumma il fuoriclasse che tutti si aspettavano, caposaldo di un nuovo corso rossonero che sta influenzando in maniera vivida ed evidente la risalita in classifica dei rossoneri.

Un regalo che Gigio ha fatto ai suoi tifosi, prima ancora di poter ricevere qualcosa in cambio. Magari in attesa di riaprire le discussioni per un contratto che prevede come attuale scadenza il giugno del 2021, e le cui discussioni potrebbero essere decisamente meno sanguinose di quanto accaduto la scorsa estate. Le divergenze, tra una candelina e l’altra, sono solo un lontano ricorso. E così, i travagli di un passato tumultuoso e di un rapporto controverso, sembrano pronti a lasciare definitivamente spazio ad un nuovo corso dipinto di rosso e di nero. Di cui Gigio ha tutte le intenzioni di diventare il simbolo.