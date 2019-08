Milan-Correa, avanti tutta: vuole solo i rossoneri, ma serve ancora tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sarebbe solo il Milan su Angel Correa: anche il Monaco, infatti, avrebbe messo gli occhi sull'attaccante argentino dell'Atletico Madrid e sarebbe in grado di garantire un'offerta migliore agli spagnoli rispetto ai rossoneri. Il giocatore però avrebbe fatto presente alla dirigenza spagnola di non prendere in considerazione nessuna offerta al di fuori di quella del Milan. Il giocatore argentino vuole solo i rossoneri e ieri il suo agente lo ha ribadito nuovamente alla dirigenza milanista.

Nessuna fretta - Per ora la distanza tra domanda e offerta è sempre di una decina di milioni di euro, ma sembra essere destinata a diminuire con il passare dei giorni. In via Aldo Rossi non c'è fretta perché sanno benissimo che Correa non rientra nei piani di Simeone e dunque più si avvicina la chiusura del mercato estivo e più i Colchoneros saranno costretti ad abbassare le proprie pretese. Servirà un po' di tempo, ma nel destino di Angel sembra esserci solo il Milan.