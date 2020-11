Milan da Scudetto? Ibra frena: "Nessuno ne parla. Dispiace per i tifosi, non si godono il momento"

Ha deciso la sfida di Udine con un colpo in acrobazia "alla sua maniera". Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan a Udine, parlando della voglia di rivedere allo stadio i tifosi e delle ambizioni del Milan, che potrebbe addirittura pensare allo Scudetto: "Sono dispiaciuto perché non possono ammirare questa squadra allo stadio, non possono godersi questi momenti. Spero che tutto torni alla normalità e che tutti siano felici. I tifosi meritavano di vedere quello che facciamo in campo. Non so come lo vivevano prima, ma adesso sicuramente è un momento migliore. Dobbiamo avere fame e continuare così, di Scudetto non si parla. Guardiamo partita dopo partita e le affrontiamo tutte come una finale".