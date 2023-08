Milan, De Roon pista poco percorribile: l'Atalanta non apre alla cessione dell'olandese

Occhi sempre rivolti verso il centrocampo in casa Milan. Il Fenerbahce non molla la presa per Rade Krunic ma i rossoneri provano ad alzare il muro consapevoli del fatto che qualora il giocatore scegliesse di andare in Turchia lo lascerebbero andare. Per questo motivo che in via Aldo Rossi si sta cercando una valida alternativa per far fronte ad un'eventuale partenza dell'ex Empoli. Uno dei noni sul taccuino è Marten De Roon dell'Atalanta.

No dell'Atalanta

Per il momento la pista sarebbe poco percorribile. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non sembrano esserci aperture da parte della Dea ad una cessione del calciatore olandese perno della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.