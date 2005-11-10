Live TMW Milan, De Winter: "Abbiamo giocato a 4 dietro per rendere Chukwueze più offensivo"

Koni De Winter, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, match vinto 3-0 dai rossoneri.

Koni De Winter, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, sfida valida per la seconda giornata di Serie A e terminata 3-0 in favore dei padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del difensore rossonero con il live testuale su TMW.

Come mai vi siete schierati a 4 dietro?

"Abbiamo iniziato a 4 per rendere Chukwu un po' più offensivo. È andata bene, abbiamo controllato la partita ed abbiamo vinto".

Cosa è successo a Milanello in questi giorni?

"Niente. Abbiamo seguito il piano del mister. Secondo me potevamo fare meglio, non il mister. Abbiamo dato tutto in campo ed abbiamo fatto quello che ha detto il mister ed abbiamo vinto".

Quanto è importante la fiducia del mister?

"Molto importante. Aiuta molto avere la fiducia del mister. Il calcio secondo me è così. I calciatori si vedono quando sono in fiducia":