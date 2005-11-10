Comunicato Juve su Mazzola: "Non c’è rivalità che giustifichi il non rispetto di un minuto di silenzio"
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La curva della Juve ha dato le spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, mentre dagli spalti sono partiti cori per Scirea, Fortunato e Agnelli.
La Juventus ci mette la faccia dopo il brutto gesto della sua curva durante il minuto di silenzio svolto allo Stadium per ricordare Sandro Mazzola, prima del match contro l'Atalanta (2-0). Il club bianconero ha appena diramato il seguente comunicato ufficiale per prendere posizione e chiedere rispetto, a prescindere dalla rivalità sportiva con l'Inter.
Il comunicato della Juve
"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".
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