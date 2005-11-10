Comunicato Juve su Mazzola: "Non c’è rivalità che giustifichi il non rispetto di un minuto di silenzio"

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La curva della Juve ha dato le spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola, mentre dagli spalti sono partiti cori per Scirea, Fortunato e Agnelli.