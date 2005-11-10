Juventus-Atalanta 2-0, le pagelle: Kolo Muani come un gol, Bremer-Lucumi autorevoli

Finale: Juventus-Atalanta 2-0

Vittoria da squadra vera per la Juventus di Luciano Spalletti, che mette alle spalle l'inizio difficile: dopo il 5-0 in Europa League al NEC, ecco un convincente 2-0 all'Atalanta con i gol di Conceicao e Bremer. Ecco di seguito le pagelle ed i giudizi dei 22 giocatori in campo.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Daniele Najjar)

Vicario 6,5 - Deve fare un solo vero intervento: è reattivo e preciso sul sinistro secco di Rowe. Trasmette sicurezza al reparto.

Kalulu 6,5 - Meno spinta dal suo lato, ma molta solidità contro giocatori rapidi e bravi nel puntare l'uomo nell'uno contro uno.

Bremer 7 - Scamacca non si vede perché lo prende in consegna assieme a Lucumi senza lasciargli molto da fare. E poi è ancora letale di testa: mette in ghiaccio il match.

Lucumi 7 - Copia e incolla di Bremer: i due oggi formano una gran bella coppia, che lascia giusto qualche spiffero da sistemare.

Celik 7- Nel primo tempo e non solo la Juventus si rende pericolosa sempre grazie ai suoi spunti: suo l'assist per il vantaggio di Conceicao.

McKennie 6,5 - Il piano è che corra anche per Douglas Luiz e lui non si fa pregare. Poi quando ha libertà di attaccare va anche vicino al gol di testa. (Dall'86 Woltemade s.v.).

Douglas Luiz 6,5 - Altra prestazione positiva per il brasiliano, cui viene chiesto di prendere in mano il centrocampo della Juventus: risponde con autorità.

Conceicao 7 - Bravo, ma concretizza poco, si diceva nelle scorse settimane. Contro l'Atalanta fa la cosa giusta nel momento giusto, sfrutta al massimo l'unico pallone buono del primo tempo. (Dal 71' Zhegrova 7 - Entra benissimo recuperando un bel pallone servito a Sarr, poi pennella la palla del 2-0 sulla testa di Bremer).

Nico Gonzalez 6 - Di testa va vicino al gol, è presente nel gioco anche se gli spazi sono pochi e ne risente un po' in termini di pericolosità. (Dal 72' Koopmeiners 6 - Mette buona intensità in un momento nel quale la Juve deve reggere la reazione dell'Atalanta).

Alajbegovic 6- Il cambio deciso da Spalletti al 45' sembra di natura più tattica che punitiva, volendo inserire Sarr: il fantasista bosniaco gioca bene i palloni che ha, anche se non si accende per davvero al tiro. (Dal 46' Sarr 6,5 - Colpo da biliardo dalla distanza, Carnesecchi gli dice no. Entra bene).

Kolo Muani 7 - Il gol non lo fa, ma quel salvataggio su Kristensen vale come una rete fatta. E tante cose utili per i compagni, stasera.

Spalletti 7 - Insiste con Kolo Muani, ha il coraggio di mettere McKennie nei due di centrocampo e la gara gli dà ragione. Vittoria convincente dei suoi, da squadra che finalmente si può definire vera e anche solida. Poi dove non arriva la squadra, ci pensano Vicario e proprio Kolo Muani in versione difensore.

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LE PAGELLE DELL’ATALANTA (di Marco Pieracci

Carnesecchi 6,5 - La solita garanzia nelle uscite e tra i pali. Non ha granché da rimproverarsi, anzi: evita un passivo peggiore.

Bellanova 6 - Progressi evidenti nella fase di copertura, puntuale nelle diagonali difensive: usa la velocità per rimediare diverse volte.

Kristensen 5,5 - In difficoltà quando viene puntato nell'uno contro uno, spende il bonus giallo su Kolo Muani, che poi gli nega il pari.

Scalvini 5,5 - Toglie dall'impaccio Kristensen in alcune situazioni scomode al centro dell'area di rigore, ma si fa sovrastare da Bremer.

Bernasconi 5,5 - Conceição sbuca a fari spenti per colpire indisturbato, responsabilità condivise con Rowe su un inspiegabile blackout.

Samardzic 5,5 - La scelta di Sarri per avere maggior qualità nel palleggio e la soluzione del tiro da fuori resta un progetto incompiuto.

Dal 63' Raspadori 5,5 - Non è un difensore e si vede molto bene sul raddoppio bianconero, va col tacco invece di andare di ramazza.

Kessié 5,5 - Poteva giocare con l'altra maglia questa partita, è come se lo facesse. Impreciso in costruzione, non dà ritmo al possesso.

Dal 73' Gaetano 5,5 - Dovrebbe sveltire le operazioni in mediana, non alza il livello.

Ederson 5,5 - Più mediano che mezzala, va bene il solito lavoro di rammendo nella fase di interdizione, ma di inserimenti neanche l'ombra.

De Ketelaere 5,5 - In un primo tempo da dimenticare è l'unico che cerca di spezzare la monotonia, le giocate però sono un po' prevedibili.

Krstovic 5 - Preferito un po’ a sorpresa a Scamacca, scelta che non paga. Viene preso in consegna da Bremer e Lucumí, perde tutti i duelli.

Dal 73' Scamacca 5,5 - Impatto ridotto, non dà la scossa col suo ingresso in campo.

Rowe 5,5 - Iniziative estemporanee, anche un po' confuse e con poca convinzione. La fiammata che impegna Vicario è l'unico sussulto. Dall'84' Elmas sv.

Allenatore: Sarri 5 - Partenza timida, fin troppo rispettosa dell'avversario. Giro palla lento, manovra piatta e priva di sbocchi: davanti manca la scintilla. Terza sconfitta di fila, il ritorno a Torino è amaro. Per trasmettere idee radicalmente diverse serviranno tempo e pazienza: gli verranno concessi?