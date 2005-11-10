Milan, De Winter: "Dobbiamo essere più maturi, le partite si decidono sui dettagli"
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Simone Lorini
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Oggi alle 00:28Serie A
autore Simone Lorini
12.10.2026 00:28Serie A
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Koni De Winter, subentrato all'infortunato Gabbia, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine di Sassuolo-Milan.
Un messaggio per Gabbia:
“Non so ancora cos’è successo ma spero che recuperi bene e veloce: lo aspettiamo”.
C’è rammarico per il gol preso su angolo?
“Sì certo, su fasi così dobbiamo essere più maturi e cercare di non prendere gol. Le partite si decidono anche su questi dettagli”.
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