Milan, Ekitike primo obiettivo per l'attacco. Se non arriva probabile la permanenza di Colombo

Arriverà ancora un attaccante in casa Milan? Il primo obiettivo è Hugo Ekitike, attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain, l'alternativa Mehdi Taremi costa troppo. Ma è possibile anche una permanenza di Lorenzo Colombo. In questa fase finale di mercato, alla ricerca di novità, il club rossonero continuerà a lavorare all'ex Reims.

Se non riuscirà però a prenderlo, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è probabile la permanenza dell'ex Lecce, promesso sposo al Monza solo in caso di un altro arrivo in attacco. In tutto ciò bisogna capire anche il futuro di Divock Origi, per il quale però non ci sono offerte.