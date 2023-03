Milan, entro marzo un nuovo incontro per il rinnovo di Leao: senza intesa sarà cessione

vedi letture

Il futuro di Rafael Leao è sempre più incerto. L’attaccante del Milan sembra aver perso lo smalto di inizio stagione e non riesce più a trovare la via del gol. Il portoghese inoltre andrà in scadenza nel 2024 e per il momento sembrano non esserci novità sul rinnovo. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a breve potrebbe esserci un nuovo contatto fra le parti, verosimilmente se non la prossima settimana l’ultima di marzo.

Entro fine campionato ci sarà il verdetto definitivo con i rossoneri che, qualora non si arrivasse all’intesa, cercheranno di cederlo nel prossimo mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.