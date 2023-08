Milan, Giroud: "Bella prestazione, volevamo rispondere alle altre squadre. Felice per Pulisic"

Olivier Giroud, centravanti del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sul Bologna nella prima giornata di campionato: "Siamo molto soddisfatti della nostra prestazione, abbiamo iniziato bene la partita con efficacia davanti alla porta. Dopo il 2-0 potevamo gestirla meglio ma non era facile. Sono felice anche per Pulisic che ha fatto gol".

Dedica per?

"Per la mia famiglia e tutti i milanisti".

Sorpreso dai nuovi?

"Pulisic lo conosco bene perché abbiamo già giocato insieme, siamo molto felici anche degli altri nuovi acquisti che si sono integrati subito bene".

Obiettivo seconda stella?

"Sappiamo l'importanza di cominciare bene la stagione, stasera è arrivata una buona risposta anche se il campionato sarà lungo. Volevamo rispondere alle altre squadre dimostrando che siamo pronti".