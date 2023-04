Milan, Giroud pensa alla gara col Napoli: "Torneremo più forti mercoledì. Crederci sempre"

Il Milan non è andato oltre lo 0-0 con l'Empoli. Un punto che ha frenato la corsa della squadra di Stefano Pioli nella corsa alla qualificazione in Champions League. Al termine del match l'attaccante rossonero Olivier Giroud ha commentato sulla sua pagina Instagram: "Non il risultato che volevamo. Torneremo più forti mercoledì. Crederci sempre. Grazie per il vostro supporto!".