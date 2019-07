Milan, il futuro di Suso dipende da Paquetà. Solo la Roma interessata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La sua permanenza in rossonero dipenderà anche da Lucas Paquetà e dalla sua posizione in campo: come spiega questa mattina Tuttosport, infatti, se il brasiliano verrà schierato da trequartista, vorrà dire che Giampaolo avrà dato il via libera alla cessione dello spagnolo, mentre se verrà confermato mezzala, allora l'ex Liverpool potrebbe continuare a giocare nel Milan.

Solo la Roma per lo spagnolo - Per Suso, l'unica manifestazione d'interesse vera è stata quella della Roma, ma senza che i giallorossi formulassero un'offerta ritenuta interessante. Se ne riparlerà nelle prossimi settimane, anche perché se dovessero arrivare offerte da 30 milioni, il club si metterebbe subito al tavolo delle contrattazioni.