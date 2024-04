Milan, Kjaer in gruppo, recuperato per il Lecce. Pobega ancora a parte

Allenamento mattutino per il Milan di Stefano Pioli in vista della gara contro il Lecce in programma per sabato alle 15 a San Siro, con una buona notizia per Stefano Pioli. Simon Kjaer si è infatti allenato con il resto del gruppo ed è dunque da considerarsi completamente recuperato per la sfida ai salentini, gara nella quale i rossoneri cercheranno di allungare ancora sulla Juventus, adesso a -6 in classifica, e di mettere, per quello che potranno, pressione all'Inter, che si trova a +14 e ha già lo scudetto in tasca.

Pobega ancora a parte.

Se per Kjaer si può parlare di ottima notizia non può essere lo stesso per quel che riguarda Tommaso Pobega, visto che anche durante la seduta di oggi il centrocampista ha svolto un lavoro differenziato. Manca dunque ancora un po' prima del completo recupero del calciatore, che spera comunque di tornare presto a disposizione.