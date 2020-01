Milan, Krunic: "Ibra è un grande professionista. Speriamo di vincere"

Rade Krunic, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Cagliari"Ibrahimovic è un campione che alza il livello degli allenamenti, fino ad ora ci ha dato una grossa mano e sono sicuro farà ancora meglio nelle prossime partite. Suo padre è bosniaco come me, anche lui parla la mia lingua e mi ha chiesto come si vive in Bosnia e la situazione della Nazionale: a lui interessa tutto. Noi siamo diversi dal resto dell'Europa, il nostro modo di pensare è differente: Zlatan è un grande professionista. Quella di oggi sarà una partita molto difficile per noi, arriviamo da tre risultati non positivi. Sicuramente siamo un po' delusi, ma consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza: speriamo di vincere".