Milan, la voglia di Giroud verso l'Inter: "Giocherei ora. Non segno da un po' a San Siro..."

Olivier Giroud, ai microfoni di Milan TV, ha parlato della sfida di domani sera contro l'Inter in Champions League: "Un'atmosfera pazzesca come sempre, ma una semifinale di Champions è tanta roba. Ci sarà un po' più di pressione perché è una gara importantissima, il livello si alza ancora di più, con più voglia di vincere che mai".

Come si gioca una partita del genere?

"Una finale si gioca al 110%, bisogna dare tutto in campo col cuore, questa è la cosa più importante. Non dobbiamo avere rimpianti, anche questo conterà".

Lei ha già segnato all'Inter...

"Ho fatto 3 gol in 3 partite di campionato, per me è sempre un'emozione speciale segnare nel derby, soprattutto in Champions. Vogliamo tutti fare una partita al top, io sono concentrato su quello che dobbiamo fare tutti insieme. E' da un po' che non segno a San Siro...".

Lo Scudetto al primo anno?

"Non potevo sperare di meglio. Io so quanto è importante la Champions per questo club e per i tifosi, per questo avremo un po' di pressione e di motivazione in più per fare una grande partita. Fosse per me, la giocherei anche adesso".