Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan Leonardo, intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Piatek, ha parlato anche dei mancati arrivi di Ibrahimovic e Cesc Fabregas: "I tentativi per Ibrahimovic e Fabregas non sono stati bloccati dalla linea che abbiamo sul mercato, ma da situazioni di mercato. Tutte le scelte sono condivise da tutti in società, anche dall'allenatore".