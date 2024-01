Live TMW Milan, Pioli: "Ho paura che la squadra subisca un po' questo risultato"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 22esima giornata di Serie A e finito 2-2.

23:31 | Comincia la conferenza.

Tanto rammarico?

"Bilancio molto amaro, al di là dei rigori sbagliati. Avevamo fatto un gran secondo tempo. Bisogna ripartire con più energia".

Partita buona o sfortunata?

"Non c'è fortuna o sfortuna, non abbiamo vinto a Udine per fortuna. Oggi c'è mancato poco. La sfortuna non esiste. Fosse finita 1-1 ti avrei detto sfortuna, ma siamo andati in vantaggio meritatamente. Abbiamo preso un rigore in superiorità numerica".

Che partita ha fatto Leao?

"Leao ha fatto bene. Chiaro che sarei contento se segnasse, ma stiamo segnando di squadra con continuità e quasi sempre c'è lui nei nostri gol".

La non solidità senza palla è più una scelta o un difetto?

"La non solidità non è una scelta. La solidità la dobbiamo trovare, la non solidità la dobbiamo cambiare. Non è dettata dalle caratteristiche dei giocatori. Analizzeremo molto l'azione del rigore, perché lì c'è tan to della nostra fase difensiva, della nostra solidità".

Come se li spiega questi errori al 90esimo?

"Abbiamo avuto 10 occasioni noi e 4 il Bologna. Mentalmente devo lavorare bene io lunedì con la squadra. Ho paura che la squadra subisca un po' questo risultato non così positivo".

23:37 ! Termina qui la conferenza.