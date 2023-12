Milan, Pioli: "Le partite si possono vincere anche 1-0. Non riusciamo a trovare continuità"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni MilanTV dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana nel match valido per la 17^ giornata di Serie A: "Ok controllare la partita, ma dovevamo essere più efficaci. Non abbiamo avuto l’attenzione e la concentrazione per non prendere quei gol. Non riusciamo a trovare continuità che ci farebbe avere più fiducia e fare tutto meglio."

Un altro 2-2 in trasferta.

"Le partita si possono vincere anche 1-0."

Come si riparte ora?

"Si riparte cercando di lavorare meglio di quello che stiamo facendo".

Di seguito il tabellino della partita:

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi (32' st Bronn), Fazio, Pirola (18' st Gyomber), Bradaric; Coulibaly, Legowski, Kastanos (32' st Martegani); Candreva, Tchaouna (32' st Jovane Cabral); Dia (3' st Ikwuemesi). A disposizione: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Simy, Botheim, Lovato. All.: F. Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori (21' st Florenzi), Kjaer (1' st Simic), Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer (25' st Jovic), Loftus-Cheek; Pulisic (25' st Chukwueze), Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Romero, Krunic, Jimenez, Nsiala, Zeroli, Bartesaghi. All.: Pioli

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16' Tomori (M), 41' Fazio (S), 19' st Candreva (S), 45' st Jovic (M).

Ammoniti: Leao (M), Kastanos (S), Mazzocchi (S), Gyomber (S).

Espulsi: Fiorillo (S)