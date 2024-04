Live TMW Milan, Pioli: "Periodo decisivo con un Leao in condizioni eccellenti. Thiaw out per precauzione"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Lecce, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 15:00 a San Siro.

Segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero

14:30 | Comincia la conferenza stampa di Stefano Pioli.

A marzo percorso netto: per aprile cosa sente?

"La voglia c'è, arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni, soprattutto mentali e anche per il livello del nostro gioco. C'era già capitato di vincere quattro partite di consecutive, ma non siamo mai riusciti a farne 5. Domani è un'altra occasione. Il Lecce non ha ancora subito gol con Gotti e ha messo in grossa difficoltà la Roma nell'ultima partita".

Il suo Milan cominciò con un Milan-Lecce nel 2019...

"Naturalmente sono cambiato, perché tutte le esperienze positive e negative ci hanno insegnato qualcosa. Una capacità dell'allenatore è quella di portarsi a casa qualcosa di utile per crescere e migliorare, che sia tecnica, tattica, di rapporti, di comunicazione, di gestioni: in questi anni al Milan l'ho fatto".

Si cambierà in base alla Roma?

"La concentrazione è solo su domani, poi se ci saranno dei cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto in settimana o a qualcuno che ha avuto un problemino in settimana. È troppo importante dare continuità di gioco e di risultati in campionato".

Come sta Thiaw?

"Il fatto che non sia a disposizione domani è dipesa molto dalla partita di giovedì; ha una inffiamazione: domani non ci sarà a livello precazionale, ma c'è grande speranza di recuperarlo per giovedì".

Florenzi ha detto che Leao è un mix tra Mbappé e Neymar...

"Florenzi è sempre così, punta sempre molto in alto... Ho parlato anche ieri con Rafa: arriviamo nel momento più importante della stagione con un Leao in condizioni eccellenti. Sono molto contento di ciò che sta facendo".

Come state?

"In questo momento stiamo bene, ma ciò che abbiamo fatto fino ad oggi conta veramente poco. Dobbiamo solo pensare a mettere in campo la migliore prestazioni domani. Sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni".

Si può pensare di costruire uno zoccolo italiano?

"Non so se c'è un caso Camarda, non sono io che posso rispondere a questo tipo di domanda. Voi giustamente parlate del futuro, ma noi pensiamo al presente".

Bennacer può giocare?

"Può giocare al posto di Loftus-Cheek. Ha saltato un paio di allenamenti per influenza, vediamo, potrebbe giocare un suo compagno anche".

Come sta Jovic?

"È di qualità, si è fatto trovare pronto, credo possa fare ancora di più".

Ha visto Chelsea-Utd? C'è davvero tutta questa differenza tra la Premier e la Serie A?

"La Premier è un campionato molto intenso, molto tecnico, di altissimo livello. Io non credo che la Serie A sia molto distante dalla Premier, malgrado le capacità di investimenti siano inferiori rispetto a quelli inglesi".

Possono giocare i tre trequartisti con Pulisic, Leao e Chukwueze?

"È una opzione che stiamo valutando".

Reijnders più spostato a sinistra?

"Ha giocato spesso lì, dipende da che uscita facciamo fare a Leao in fase difensiva. Reijnders, Theo e Leao possono produrre sempre cose pericolose".

La squadra ha voglia di divertirsi?

"Ha ritrovato entusiasmo, che dipende dalle prestazioni, dall'ambiente, dai risultati. Siamo sempre stati capaci di giocare con entusiasmo e credo che per le caratteristiche mentali dei miei giocatori sia la situazione migliore".

Come sta vedendo Chukwueze?

"Sono molto soddisfatto. Proprio oggi i miei collaboratori hanno fatto una riunione con Chukwueze e i suoi dati delle ultime tre partite sono superiori a quando era al Villarreal. Sta bene di testa, sta bene di gambe, deve continuare così".

Quanto è stato difficile per lei forgiare i nuovi giocatori in un nuovo ruolo?

"Stiamo lavorando tanto. È normale, ma l'abbiamo fatto in modo molto positivo grazie alla disponibilità e alla umiltà che hanno avuto nel calarsi in una nuova realtà. E la crescita della squadra può continuare a lungo".

Tiri da fuori una opzione?

"Devono esserlo, abbiamo le qualità balistiche per concludere un po' di più e sicuramente meglio".

Lecce insidia?

"La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierli e per controllare la partita".

14:45 | Termina qui la conferenza stampa di Pioli.