Milan, più Duncan che Sensi: il ghanese può arrivare in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più Alfred Duncan che Stefano Sensi per il centrocampo del Milan. I rossoneri, come vi abbiamo raccontato, hanno bussato alla porta del Sassuolo per l'italiano ex Cesena, ma la valutazione di 25 milioni di euro complica le cose. Di conseguenza, riporta il Corriere dello Sport, virata su Duncan: il Sassuolo lo valuta 20 milioni, ma con la possibilità di ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto a giugno.