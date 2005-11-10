Il Milan stava per prendere un centrocampista talentuoso. Poi saltato tutto: perché

Sembrava tutto fatto, ma poi era saltato sul più bello. Nel gennaio scorso, il Milan era stato ad un passo da André, centrocampista del Corinthians; il club brasiliano, infatti, dopo che alcuni suoi dirigenti avevano firmato dei documenti per la cessione del centrocampista per 17 milioni complessivi, ha cambiato più volte le carte in tavola, ha alzato la sua richiesta e così il Milan ha deciso di non proseguire nelle discussioni, abbandonando il tavolo delle trattative.

LA CONFERMA

Ha confermato il tutto l’agente del calciatore: “André è un ragazzo molto tranquillo, ha una bella famiglia e un’intelligenza spiccata. È introspettivo, ma non è preoccupato né ansioso, ora. Ovviamente, dopo aver parlato con Modric e Ibrahimovic… Stiamo parlando del Milan, della possibilità che un calciatore brasiliano approdi direttamente al Milan dopo tanti anni. Ha parlato con Ibra e Modric! Era tutto firmato da entrambe le parti: dal Milan, dall’ufficio legale del Corinthians, dal mio ufficio legale, dal giocatore… Mancava solo la firma del presidente, che ha deciso di non procedere. Dobbiamo rispettare questa decisione. Dopo di che, ci sono state quelle due espulsioni e si è parlato di lui come di uno “senza testa”, ma sono stati errori normali, da giovane inesperto. Per quanto riguarda la sua valutazione attuale, a valutarlo è il mercato, non io. È tutta una questione di domanda e offerta. Ora André deve continuare a giocare con regolarità, a giocare bene, e il Corinthians deve tornare in forma per poterlo vendere a caro prezzo, che è ciò che tutti vogliono. Analizzeremo ciò che c’è sul tavolo. Il valore di un giocatore è quello che c’è sul tavolo, non quello che pensi tu”.