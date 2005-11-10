Juventus, cambio di strategia sul mercato: nel mirino ci sono Bakola e 4 talenti dal Brasile

La Juventus allarga la rete dello scouting: Bakola resta nel mirino, mentre in Brasile spuntano quattro nuovi nomi per il futuro.

Meno affidamento sugli algoritmi, più osservazione diretta e conoscenza approfondita dei giocatori. La Juventus cambia metodo e prepara una rete di scouting ancora più capillare in vista del mercato di giugno. Il nuovo team voluto da Carnevali lavorerà a stretto contatto con l’area sportiva e con Massara, contribuendo a definire una lista di obiettivi sempre più ampia. Per il centrocampo sono già partiti i primi approfondimenti: valutazioni economiche, concorrenza e caratteristiche dei profili seguiti sono al centro del lavoro.

Sfida ai club di Premier per il talento Bakola

Tra i nomi già presenti da tempo sul taccuino - scrive oggi il Corriere dello Sport - c’è il talento 18enne Darryl Bakola, centrocampista del Sassuolo portato in Italia proprio da Carnevali. Il valore del francese è cresciuto e oggi si aggira sui 30 milioni di euro. Attorno a lui, però, si sta formando una concorrenza sempre più importante. Diversi club della Premier League hanno infatti inviato emissari per osservarlo dal vivo. Gli inglesi hanno apprezzato soprattutto forza fisica, accelerazione e qualità nella gestione del pallone. Il rischio, per i club italiani interessati, è che l'asta possa aumentare rapidamente.

Quattro talenti dal Brasile nel mirino

Il viaggio dello scouting bianconero porta anche in Brasile, dove sono quattro i centrocampisti sotto osservazione: André e Breno Bidon del Corinthians, Matheus Martinelli del Fluminense e Gabriel Bontempo del Santos. André era stato seguito da Massara prima della trattativa sfumata con il Milan. Bidon, classe 2005, è stato convocato da Ancelotti e possiede il passaporto italiano. Bontempo è seguito anche da Bayern e Bayer Leverkusen. Martinelli, classe 2001 e soprannominato "il piccolo Xavi", ha infine cittadinanza italiana e in passato è stato accostato a Roma e Atalanta.