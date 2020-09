Milan, principio di accordo col Chelsea per Bakayoko. Prestito oneroso con diritto di riscatto

Principio di accordo fra Milan e Chelsea per Tiemoué Bakayoko. Stando a quanto riportato da SkySport i due club sarebbero vicini alla fine della trattativa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a 30. Sul fronte dell'accordo col giocatore i rossoneri hanno già l'ok del francese per l'ingaggio del primo anno di prestito mentre resta da trovare la quadratura per gli anni di contratto in caso di riscatto.