Milan pronto a valutare offerte per De Ketelaere: l'Atalanta c'è ma vuole prestito con diritto

Fra le delusioni della stagione appena terminata in casa Milan c'è sicuramente Charles De Ketelaere. Il fantasista, arrivato in rossonero per la cifra di 35 milioni, non ha brillato a dovere nella squadra di Stefano Pioli. Al momento in società starebbero valutando le varie possibilità e non è escluso che possa anche cambiare aria nella sessione estiva di calciomercato.

Possibilità Atalanta

Il club, pronto a valutare offerte, vorrebbe incassare 28-30 milioni di euro optando quindi per una cessione a titolo definitivo. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbe l'Atalanta che invece vorrebbe discutere più un prestito con diritto di riscatto. Il belga ha iniziato adesso le ferie e per saperne di più dovremmo aspettare le prossime settimana, quando si aggregherà alla squadra.