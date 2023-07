Milan, pronto il terzo innesto a centrocampo per Pioli: prevista un'accelerazione per Musah

Non c’è due senza tre. Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, il Milan sta per mettere a segno un altro innesto in mezzo al campo. Stefano Pioli potrebbe accogliere a breve Yunus Musah dal Valencia. Secondo quanto riportano i colleghi di Milannews.it, è prevista un’accelerazione per arrivare ad un accordo con il club spagnolo. L’accordo con il giocatore classe 2002 invece c’è già da tempo.