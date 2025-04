Milan, Musah negli spogliatoi dopo il cambio ma poi torna sui suoi passi: la ricostruzione

vedi letture

Una serata difficile per Yunus Musah, che contro la Fiorentina è stato protagonista – suo malgrado – di un episodio che ha fatto rumore. Sergio Conceição, dopo averlo promosso titolare in seguito ai buoni segnali visti nei due giorni e mezzo di lavoro a Milanello post derby, ha deciso di toglierlo dal campo dopo appena venti minuti.

La scelta è arrivata dopo un errore in gestione del centrocampista statunitense che ha spianato la strada al primo gol della Viola. Da lì, Musah è apparso in totale confusione e il tecnico portoghese non ha esitato a richiamarlo in panchina, inserendo Luka Jovic. Una sostituzione che ha lasciato il segno: Musah, deluso e visibilmente contrariato, ha saltato il passaggio in panchina dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Un gesto che ha fatto subito il giro dello stadio, ma che non ha aperto alcun caso all’interno dello spogliatoio rossonero.

Alessandro Florenzi, da vero uomo squadra, si è subito attivato per riportare la calma, raggiungendo il compagno e convincendolo a tornare in panchina. Poco dopo, Musah è rientrato a bordo campo con la tuta del Milan, e si è stretto in un abbraccio con Conceição, segnale chiaro che la tensione si era già sciolta.