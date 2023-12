Milan, qualche fischio per Leao al momento della sostituzione a dieci minuti dalla fine

Qualche fischio è piovuto sulla testa di Rafael Leao al momento della sostituzione. Il portoghese è stato cambiato a dieci minuti dalla fine nella sfida contro il Sassuolo, con Pioli che ha deciso di inserire Chukwueze. Evidentemente la partita del lusitano non ha soddisfatto il palato dei supporter rossoneri che hanno deciso di non essere troppo clementi con l'attaccante. Niente di plebiscitario, ma un segnale abbastanza chiaro su quello che è un periodo certamente non straordinario per lui.

Queste le parole di Rafael Leao durante la settimana in un'intervista. "I tifosi sono fantastici, spero non cambino mai perché ne abbiamo bisogno. Milano è una bella città, per il clima e per il cibo. Puoi fare la spesa come a casa. Impari molte cose vivendo all'estero, se rimani nella tua zona di comfort non cresci. Non mi sento più un bambino, penso di essere diventato un uomo. Sono un buon amico dei miei compagni. Usciamo insieme, l'atmosfera nello spogliatoio è bellissima. Ci divertiamo assieme, penso che siamo un gruppo molto unito".

Su San Siro: "Non c'è niente di meglio che giocare in casa, soprattutto in un posto come San Siro. È difficile esprimerlo a parole, non credo che la sensazione che provo possa essere descritta con una sola parola".