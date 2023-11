Milito esalta Lautaro: "Fin dal Racing si capiva che aveva qualcosa di diverso. E' un top player"

Diego Milito ha parole di grande elogio per Lautaro Martinez, attaccante ex del suo Racing che sta trascinando a suon di gol l'Inter in questo avvio di stagione:

"Lo abbiamo visto tutti, stiamo parlando di un top player ma credo abbia ancora tanto da dare pur dimostrando ampiamente il suo valore. Io non avevo dubbi e sono felicissimo, lo conosco fin da bambino, ho seguito la sua crescita al Racing. Si capiva subito che era un giocatore diverso, che non hanno tutti in giovane età. Restava anche dopo l'allenamento a calciare in porta, ascoltava e chiedeva, sono cose non normali per quell'età", le parole del Principe.