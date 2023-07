Miretti vorrebbe restare alla Juventus, ma l'opzione Empoli resta concreta

Chiuso l'Europeo Under 21, Fabio Miretti si gode alcuni giorni di vacanza prima di fare ritorno alla Juventus, che potrebbe lasciare in estate. Come scrive il Tirreno, la volontà del centrocampista, che tra pochi giorni festeggerà i vent'anni, sarebbe quella di rimanere in bianconero, ma l'ipotesi addio è più che concreto, con l'Empoli in prima fila.

La Juventus, infatti, potrebbe giocarsi la carta Miretti per abbassare la richiesta del club toscano per Fabiano Parisi, valutato circa 15 milioni. La Juve ragiona su Miretti, Soulé e Ranocchia come potenziali contropartite e studia la potenziale offerta.