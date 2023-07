Missione londinese per Giuntoli: Juve tra esuberi da piazzare e big che possono partire

vedi letture

Prima missione internazionale per Cristiano Giuntoli da dirigente della Juventus. Insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, Giuntoli nelle prossime ore volerà a Londra per provare a definire le cessioni di quei giocatori considerati in esubero: in uscita ci sono Zakaria, McKennie e Arthur e in tutti i casi ci sono interessamenti dalla Premier League.

Ci sono poi un paio di big nel mirino delle società inglesi. Dusan Vlahovic è anche un'idea di Chelsea e Tottenham oltre che del Paris Saint-Germain. Coi blues può rientrare nella trattativa Cesare Casadei, mentre è più complicata l'ipotesi di uno scambio con Lukaku visto che il belga vuole a tutti i costi rientrare all'Inter. Gli spurs, invece, sono alle prese col caso Kane e stanno sondando il mercato per individuare l'erede del capitano. Più difficile che a partire sarà Bremer, anche se il centrale belga piace sia al Tottenham che al Manchester United.