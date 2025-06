Ufficiale Gubbio, dura solo sei mesi l'esperienza di Fontana in panchina: arriva l'esonero

Il Gubbio ha deciso di cambiare allenatore nella prossima stagione e ha comunicato nella giornata di oggi l'esonero di quel Fontana che ha guidato la squadra dal dicembre dello scorso anno quando subentrò a Roberto Taurino. Di seguito la nota della società.

"As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato Gaetano Fontana dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto nella seconda parte della stagione 24-25, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera".

Fontana in questa stagione aveva guidato la formazione eugubina in 21 occasioni, fra stagione regolare e play off, ottenendo sette vittorie, sei pari e otto sconfitte con una media di 1,29 punti (1,35 solo relativi alla stagione regolare, venendo eliminato al primo turno dei play off di Serie C per mano dell’Arezzo.