Molina tra i nuovi leader di Gasp. E' sbarcato a Roma dopo un no del Feyenoord

Non una passeggiata di salute, ma una vittoria senza dubbio convincente quella che ieri sera la Roma ha conquistato all'Olimpico contro lo Slovan Bratislava. La prima in questa Champions League. Sei giorni dopo la sconfitta beffa contro il Real Madrid di José Mourinho, la squadra giallorossa ha calato il poker contro Yaya Touré e i suoi ragazzi. Ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, è salita in zona play-off in attesa delle gare di questa sera. "Anche questa sera abbiamo fatto una gara seria, sapendo di dover vincere. Nel primo tempo siamo stati anche un po' leziosi, poi siamo stati più precisi. Mi piace il fatto che tutti vogliono conquistarsi minuti in più", ha dichiarato un soddisfatto Gian Piero Gasperini al termine del match. Tra questi 'tutti' c'è anche Nahuel Molina, terzino destro che quest'anno ha trovato l'inattesa quanto piacevole concorrenza del 2007 Lulli, ma che ieri non solo per il gol ha ribadito una volta di più di essere una certezza di questa Roma.

L'Atletico Madrid in estate l'ha scaricato

Ventotto anni, campione del Mondo nel 2022, Molina è tornato in Italia la scorsa estate dopo quattro stagioni all'Atletico Madrid. Proprio pochi mesi prima della vittoria del Mondiale due ottime annate in quel di Udine avevano convinto il Cholo Simeone a portarlo in Spagna, un affare da 12 milioni di euro più sei di bonus e il cartellino di Nahuel Perez per un calciatore che nella capitale spagnola ha collezionato 181 presenze e realizzato nove gol. La scorsa estate però l'aria a Madrid per Molina s'era fatta irrespirabile, sui social i tifosi dei colchoneros hanno addirittura festeggiato l'addio di un giocatore con cui non è mai sbocciato l'amore. Hanno esultato per l'addio di un giocatore che a Roma si sta imponendo come uno dei nuovi leader della squadra di Gasperini.

A Roma dopo il no per Read

Molina si è trasferito a Roma lo scorso agosto per tredici milioni di euro più quattro di bonus. Un affare definito dopo un no arrivato da Rotterdam, dopo che il Feyenoord per il classe 2006 Givairo Read - la prima scelta giallorossa per la fascia destra - ha declinato una proposta da circa 30 milioni di euro complessivi. E così la Roma, appurato dopo qualche giorno di stallo che non sarebbe stato possibile arrivare a un'intesa con la società olandese, ha virato su un campione del Mondo. Poco male, calcolando anche la crescita alle sue spalle di un 2007 come Lulli.