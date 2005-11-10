Molina convocato dall'Argentina, la Roma non lo lascia andare: la situazione

Nahuel Molina s'è ripreso la scena in Serie A. Il calciatore argentino ex Udinese e Atletico Madrid è tornato protagonista agli ordini di Gian Piero Gasperini e ha riconquistato la Nazionale. Molina era stato squalificato per sette turni dopo la finale del Mondiale, poi su ricorso della Federazione Argentina le giornate erano diventate quattro. Sorriso ritrovato. E pure la Nazionale, perché Scaloni non ha perso tempo al punto di aver convocato il calciatore per la prima partita utile.

I doppi impegni dell'Argentina raccontano di una sfida all'Uruguay dove Molina non avrebbe potuto dare disponibilità per la squalifica ancora in corso e la prossima contro Costa Rica. E proprio per quest'ultima partita Scaloni contava di avere di nuovo il suo calciatore facendo pervenire la convocazione al calciatore e alla Roma. Una convocazione tuttavia che, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, è arrivata in ritardo. Motivo per cui la Roma non lascia andare Nahuel Molina in Nazionale.

La Roma dice no

La società giallorossa preso atto che la convocazione è arrivata in ritardo ha scelto di non far partire il calciatore per gli impegni della Nazionale. La partita contro Costa Rica è prevista per il 17 novembre. Il campionato riprenderà il 21 e vedrà i giallorossi impegnati contro il Parma di Alberto Gilardino. Il calciatore ha preso atto della decisione del suo club rispettandola pienamente. Per rivedere Molina con i colori dell'Argentina bisognerà attendere i prossimi impegni.