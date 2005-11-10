Roma, Molina: "Rivedo qualcosa dell'Atletico, c'è voglia di vincere e lavorare con umiltà"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:00Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 23:00Serie A
Le parole dell'esterno ex Udinese: "Mi sono trovato in una squadra bellissima, si vedeva già dall'anno scorso".
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l'esterno della Roma Nahuel Molina ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 3-0 nella sfida contro il Sassuolo valevole per l’11^ giornata di Serie A.
La Roma ha qualcosa dell'Atletico Madrid?
"Sicuramente, c'è voglia di vincere e di fare le cose bene. Quando non vinciamo, la squadra continua a lavorare con l'umiltà dei grandi. Grande merito per finire bene questo ciclo di partite".
Te lo aspettavi così forte questo gruppo?
"Sì, già si vedeva dall'anno scorso. Mi sono trovato in una squadra bellissima, anche fuori dal campo c'è bella gente che lavora: anche quello è bello".
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