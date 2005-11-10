Roma, Molina: "Livello altissimo, mi aspettavo di trovare una squadra così forte"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:39Serie A
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07.11.2026 23:39Serie A
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Nahuel Molina, laterale argentino della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 3-0 sul Sassuolo: "Sono tantissime partite a un livello altissimo, se continuiamo così penso che la squadra potrà fare molto bene. Mi aspettavo una squadra così forte, si vedeva negli allenamenti la voglia di fare una bella stagione da parte di tutti".
Vi sentite una squadra da scudetto?
"Ci sentiamo una squadra che lavora e che ha tanta voglia".
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