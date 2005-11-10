Monza spaziale, Cagliari alle corde: la doppietta di Varela vale il poker brianzolo all'U-Power
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Niccolò Righi
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Oggi alle 20:10Serie A
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19.10.2026 20:10Serie A
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Monza stratosferico, cala anche il poker contro il Cagliari. Azione personale di Jay Robinson che dopo essere entr4ato in area calcia con il sinistro. La palla viene respinta dal palo ma sulla ribattuta Varela è il più rapido di tutti e trova il suo sesto gol in campionato, l'ottavo in stagione, che vale il 4-0 a dieci minuti dalla fine.
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