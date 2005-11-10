Classifica marcatori, Varela solitario al comando. Domani tocca a Raimondo e Krstovic
Gaetano Mocciaro
In attesa che si completi la 9ª giornata di Serie A, Gustavo Varela balza solitario al comando della classifica marcatori. Il portoghese, al suo primo anno nel campionato italiano, ha già fatto meglio del suo precedente torneo in Portogallo con la maglia del Gil Vicente. Toccherà ora ad Antonio Raimondo rispondere, col suo Frosinone impegnato in casa contro il Lecce. Attenzione anche a Krstovic, con la sua Atalanta che giocherà contro la Fiorentina a completare la nona giornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA
8 reti: Varela (Monza)
7 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
6 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
4 reti: Lautaro Martinez (Inter), Noslin (Lazio), Cisse e Rabiot (Milan), De Bruyne (Napoli), Adams (Torino)
3 reti: Mbangula (Bologna), Baturina e Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina), Calò e Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi e Isaksen (Lazio), Moreira (Milan), Hojlund (Napoli), Pisilli e Soulé (Roma), Adzic (Sassuolo), Ekkelenkamp (Udinese)