Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 8 giornate: irrompe Thuram in seconda posizione

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Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 8 giornate: irrompe Thuram in seconda posizioneFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 12:23Serie A
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27.10.2026 12:23Serie A
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Gustavo Varela segna anche contro il Torino e mantiene la prima posizione nella classifica dei migliori attaccanti di Serie A, dopo 8 giornate. Irrompe Marcus Thuram, new entry che balza direttamente in seconda posizione. Sale sul podio Dybala, perdono due posizioni sia Kvernadze che Raimondo. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (7)
2. Marcus Thuram (Inter) 6.93 (7)
3. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
4. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.88 (8)
5. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.81 (8)
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