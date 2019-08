Moratti: "Conte? DNA pessimo, ma è bravo. Icardi è più forte di Lukaku"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

"Conte è bravo, Conte si vede che è bravo". Parola di un avversario storico del nuovo tecnico dell'Inter, Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro, nel corso di una chiacchierata con dei tifosi, nel video diffuso dalla Gazzetta di Modena, ha parlato dell'attualità interista: "La squadra gioca in modo diverso. Ha un DNA pessimo (riferimento al passato juventino, ndr), però la squadra gioca, non in orizzontale come l'anno scorso. Però ha i giocatori per il momento".

Icardi?

"Non lo so neanch'io, me lo chiedevano prima. Ma è più forte di Lukaku, lo conosco: è un bravissimo ragazzo, poi è sempre stato un professionista.

Pesa la moglie?

"Ma no, ma non puoi inventarti nulla sulla moglie. Si sono incartati: hanno voluto fare i duri, non sapevano più come giustificarlo e hanno continuato su questa storia".