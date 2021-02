Moratti: "Non mi aspettavo l'addio di Suning. Spero che trovino qualcuno all'altezza"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare del possibile cambio di proprietà con Suning pronto a passare la mano: "Non me l’aspettavo, ma del resto questa situazione difficile per tutto il mondo mette la famiglia Suning e la famiglia Zhang in condizione di non poter supportare, per intenzione e mezzi, la causa - ha dichiarato in esclusiva a Firenzeviola.it - Spero che trovino qualcuno alla loro stessa altezza". Poi parlando della partita di venerdì contro la Fiorentina che arriva in seguito alla sconfitta in Coppa Italia contro la Juve, aggiunge: "Credo che Conte abbia tutto il senso di responsabilità necessario per preparare bene la sfida di Firenze. Ma la Fiorentina è una squadra in crescita, in questo momento. Penso sia una gara difficile. Per l’Inter è sempre stata una partita importante quella di Firenze. Passare al Franchi significa avere delle speranze più serie per il campionato. È sempre stato tradizionalmente così".