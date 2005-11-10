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Mourinho ripensa all'Inter: "Poteva farcene 4, ma noi 8: perché non lo dicono?"

Mourinho ripensa all'Inter: "Poteva farcene 4, ma noi 8: perché non lo dicono?" TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 14:33Serie A

A Madrid c'è aria di battaglia e José Mourinho mette l'elmetto. Il tecnico portoghese ha iniziato da poco la seconda avventura alla guida dei blancos e in queste settimane ha già risposto a molte delle critiche che piovono riguardo ai propri giocatori più importanti ed anche verso il gioco della sua squadra.

Mourinho parla della vittoria sull'Inter

Anche dopo il 2-1 rifilato all'Inter le critiche non sono mancate, visto che i nerazzurri di Chivu hanno dominato per larghi tratti, andando vicini alla rimonta pur se contemporaneamente hanno rischiato di capitolare. E proprio su questo si sofferma Mourinho in conferenza stampa.

Nel rispondere ad una domanda sulle critiche a Mbappé infatti, Mourinho ha spiegato: "Kylian ha ragione: un giocatore che segna 40 gol ogni stagione non è un problema per la squadra. Ci sono diversi tipi di persone, che capiscono e che non capiscono, questi ultimi sanno che non gli fa bene parlare di cose buone. Ho visto Kylian abbassarsi per aiutare Cucurella mentre un allenatore molto pesante gli urlava contro. Apprezzo molto questi comportamenti. Poi queste persone non dicono che abbiamo difeso bene o che avremmo potuto segnare otto gol. Ci saranno partite noiose in cui le squadre non rischiano e finisce 0-0. Contro l'Inter avrebbero potuto farci quattro gol, ma avremmo potuto farne otto noi. Perché non lo dicono? Non sono contenti perché abbiamo vinto? Lo staff è molto felice, abbiamo sofferto e perso insieme contro il Betis. Abbiamo quella sensazione e l'impegno di lavorare per il Madrid. Faremo del nostro meglio per rendere le persone felici".

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